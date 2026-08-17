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Kaynak: AA

İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında alıkoyduğu bildirildi.

İran basınında yer alan habere göre olay, tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada meydana geldi.

BAE TANKERİNİN KİŞ ADASI YAKINLARINDA DURDURULDUĞU BELİRTİLDİ

Fars Haber Ajansının haberine göre, denizcilik seyrüsefer verileri, BAE'ye ait bir şirkete bağlı petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken durdurulduğunu gösterdi.

Haberde, tankerin Kiş Adası yakınlarında alıkonulduğu kaydedildi.

İRAN'IN GEÇİŞ KURALLARI GÜNDEMDE

İran basınındaki haberde, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için İran tarafından belirlenen bazı düzenlemelerin bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda tankerlerin, İran'ın belirlediği güzergahı kullanması, hizmet bedelini ödemesi ve İran makamlarından izin alması gerektiği aktarıldı.

İran'ın BAE'ye ait tankeri bu düzenlemeler kapsamında durdurduğu bildirildi.