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Kaynak: AA

İran'ın yarı resmi yayın organı Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, yasa dışı ve tehlikeli bir rotada ilerlediğini savunduğu 3 petrol tankerini hedef alarak rotalarında durdurmaya zorladı.

Yapılan resmi açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bölgedeki deniz trafiğine yönelik "yasa dışı yönlendirmelerinin ve müdahalelerinin" kesinlikle yanıtsız bırakılmayacağı vurgulandı.

ÜRDÜN'DEKİ ABD HEDEFLERİNE BALİSTİK FÜZE

Basra Körfezi'ndeki tanker gerilimine ek olarak İran, Ürdün topraklarında yer alan bir ABD hava üssü ile Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargâhına yönelik çok sayıda balistik füze ateşlediğini duyurdu.

İran resmi medyasında yer alan askeri bildiriye göre, bu operasyon ABD ordusunun "saldırgan eylemlerine karşı bir misilleme" olarak gerçekleştirildi.

Tahran, Washington yönetiminin yasa dışı müdahalelerine ve tehditlerine son vermesi gerektiği belirtilirken, ABD'nin bu düşmanca adımları sürdüğü müddetçe "direnişin kesintisiz devam edeceği" ifade edildi.

Amerikan ordusu ise Orta Doğu'daki birliklerine yönelik İran kaynaklı bir füze saldırısı girişimini doğruladı. CENTCOM, fırlatılan balistik füzelerin hedefe ulaşmadan savunma sistemlerince havada imha edildiğini açıklarken, yaşananları "beklenmedik bir saldırı girişimi" olarak nitelendirdi.

CENTCOM yetkilileri hedef alınan askeri üssün tam konumunu resmi olarak paylaşmaktan kaçınsa da, İsrail basını söz konusu balistik füzelerin rotasının Ürdün'deki bir Amerikan üssü olduğunu yazdı.