İran, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların yol açtığı zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" açıkladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamada bulundu.

Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların yol açtığı zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de değinen İranlı yetkili, "Trump öfke ve çaresizlik nedeniyle saçmalıyor" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ SORUNU

Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin kısıtlanmasıyla petrol ve doğal gaz taşımacılığında aksaklıklar yaşanırken, bunun bölge ekonomilerine maliyeti her geçen gün artıyor.

Çatışmaların taşımacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkisi artarak sürerken, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemi geçişlerini sınırlandırması, küresel ticaret için stratejik önemdeki bu geçitte taşımacılık krizine yol açıyor.