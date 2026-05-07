İran, hafta başında Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore bandıralı ticari gemide meydana gelen patlamayla herhangi bir ilgisinin olmadığını duyurdu.

İran’ın Seul Büyükelçiliğinden Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore bandıralı ticari gemide meydana gelen patlamayla ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda Kore gemisine verilen hasarla ilgili olayda İran Silahlı Kuvvetlerinin herhangi bir dahli olduğuna dair iddiaları kesin bir dille reddediyor ve yalanlıyoruz" ifadeleri kullanıldı. ABD ve İsrail'in saldırgan eylemlerde bulunması nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı artık "savunma coğrafyasının" hayati bir parçası olarak gördüğü belirtildi. Stratejik öneme sahip su yolundaki güvenlik protokollerinin, "düşman güçler ve müttefiklerinin" yol açtığı artan gerilimler nedeniyle değiştiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Hürmüz Boğazı’nda Güney Kore merkezli HMM Company’e ait bir kuru yük gemisinde patlama sonrası yangın çıkmıştı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığından salı günü yapılan açıklamada, gemide meydana gelen patlama ve yangının nedeninin ancak gemi limana getirildikten sonra belirlenebileceği belirtilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, İran'ın boğazda Güney Kore kargo gemisine ateş açtığını iddia etmişti.