Dünya Kupası’na (2026) katılma hakkı kazanan İran’da, turnuvaya katılım konusunda ciddi bir belirsizlik ortaya çıktı.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, Tahran’da devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile yaşanan son gelişmelerin ardından organizasyona katılmanın zor göründüğünü belirtti.

Taj, “Bugün yaşananlar ve ABD’nin saldırısı nedeniyle, Dünya Kupası’na umutla bakmamız pek mümkün değil, ancak bu konuda karar spor yetkililerine aittir.” dedi.

Turnuvada İran’ın üç grup maçını da ABD’de oynayacak olması tartışmayı daha da artırıyor. Takım, 15 Haziran’da Los Angeles’ta Yeni Zelanda ile, 21 Haziran’da yine Los Angeles’ta Belçika ile karşılaşacak. Grup aşamasındaki son maç ise 26 Haziran’da Seattle’da Mısır’a karşı oynanacak.

Taj, açıklamasında yerel ligle ilgili kararı da duyurdu. İran Birinci Futbol Ligi, yeni bir talimata kadar askıya alındı. Bu karar, ülkede forma giyen yabancı futbolcuları da doğrudan etkiliyor.