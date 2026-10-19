Kaynak: DHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki bölgede petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu yangın çıktığı duyurdu. İran'ın belirlediği kuralları ihlal ettiği iddia edilen geminin hareket ettiği noktadan itibaren tüm konum belirleme ve navigasyon sistemlerini kapattığı, Boğaz'ın kurallarını dikkate almadan güneydeki izinsiz rotadan geçmeye çalışırken bu kazanın meydana geldiği ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde seyreden gemilere navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmaları halinde sert şekilde müdahalede bulunulacak" denildi.