ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

Fars Haber Ajansı’nın paylaştığı bilgilere göre, şu ana kadar MQ-9, Hermes 900, Hermes 450, Orbiter-4 ve Lucas tipi 131 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü iddia edildi.

Seyir füzelerinden AGM-158 JASSM ve Tomahawk tipi 56 füzenin vurulduğu belirtilirken, F-15, F-16, F-18 ve F-35 tipi 7 savaş uçağının hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı ileri sürüldü.

Yakıt ikmal uçaklarından KC-135 tipi 7 uçağın ve 1 helikopterin de hedef alınan askeri unsurlar arasında olduğu iddia edildi.

ABD ve İsrail tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.