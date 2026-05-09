İran Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağını resmen duyurdu.

İran Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, FIFA Dünya Kupası kapsamında ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda İran Milli Takımı yer alacak.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığı bilgilere göre federasyon, takımın turnuvaya katılım hakkını sportif başarıyla elde ettiğini ve vize işlemlerinin de tamamlandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca milli takımın hazırlıklarına aralıksız devam ettiği vurgulandı.