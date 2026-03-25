ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş sonrası Hürmüz Boğazı’nın kapanması piyasalarda ciddi dalgalanmalara neden oldu. Petrol fiyatlarının artması özellikle enflasyon konusunda endişelere yol açarken fiyatların dengelenmesi için ABD başta olmak üzere çeşitli ülkeler eldeki rezervleri piyasaya sürdü. Ancak bunun geçici bir çözüm olduğunun altı çiziliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi yaptığı son açıklamada savaş sonrası ekonomide oluşan olumsuz durumdan ABD ve İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi.

Hindistan’ın India Today televizyonuna konuşan Beyaki, küresel ekonomideki son durumun sorumlusunun "Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran ve bölgeye dayattığı pervasız ve hukuksuz savaştan kaynaklandığını" vurguladı.

“KİMSE ABD DİPLOMASİSİNE GÜVENEMEZ”

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere yürüttüklerine dair iddialarına ilişkin Bekayi, "ABD diplomasisiyle ilgili çok felaket bir deneyim yaşadığımızı söylemeliyim. Nükleer meseleyi çözmek için müzakereler yürütürken 9 ay içinde ikinci kez saldırıya uğradık. Bu, diplomasiye ihanetti. Bu bir kez değil, iki kez yaşandı. Bu yüzden kimse ABD diplomasisine güvenemez." dedi.

ABD-İsrail'in başlattığı savaşın ardından dünya ekonomisindeki olumsuz durumun "İran'ın suçu olmadığını" söyleyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde yaşananların dünya ekonomisini etkilediğini anlıyorum ancak bu bizim suçumuz değil. Siz petrol fiyatlarıyla, gıda fiyatlarıyla ilgileniyorsunuz fakat biz vatandaşlarımızın hayatıyla ilgileniyoruz. Dünya ekonomisi üzerindeki etki ve sonuçlar, doğrudan ABD ve İsrail'in İran'a ve tüm bölgeye dayattığı pervasız ve yasa dışı savaştan kaynaklanmaktadır."