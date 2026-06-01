İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin İran'a yönelik tutumunu eleştirdi.

İran'ın kendisine yönelik saldırıların kaynaklarını hedef almasının meşru müdafaa hakkı kapsamında olduğunu savunan Bekayi, AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesi ve Birleşmiş Milletler Şartı’na bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

AB'yi İran'a yönelik saldırılar karşısında takındığı tutum nedeniyle "ikiyüzlü" olmakla suçlayan Bekayi, AB'nin "saldırganlara yönelik savunmacı politikasından vazgeçmesi gerektiğini" ifade etti.