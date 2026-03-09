ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan’ı ciddi şekilde etkiledi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen bir füzenin Irak ve Suriye hava sahalarını geçtikten sonra NATO savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü ve bir parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğünü duyurmuştu.

Ertesi gün ise İran’dan ateşlendiği belirtilen İHA, Nahçıvan’daki havalimanına düştü. Olayda iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Söz konusu gelişme Azerbaycan makamları tarafından sert tepkiyle karşılanırken, İran sınırından ticari geçişler geçici süre ile kapatılmıştı. Azerbaycan, İran sınırını, Cumhurbaşkanı Aliyev’in İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası açtı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’A SALDIRMADIK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği basın toplantısında Türkiye ve Azerbaycan’da gerçekleşen olaylar hakkında konuştu. Bekayi, iki ülkeye saldırılarının söz konusu olmadığını söyledi.

İran'ın bölgedeki komşularıyla iyi ve dostane ilişkilerini sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyen Bekayi, savaşın başından bu yana saldırı düzenlenen yerlerin, İran'a saldırı için kullanılan yerler olduğunu savundu.

Bazı saldırı iddialarının "kasıtlı" olabileceğini öne süren Bekayi, "Düşmanın bizi diğer ülkelerle karşı karşıya getirmek için yanıltıcı saldırılar yapabileceği konusunda defalarca uyardık" dedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Azerbaycan’a saldırının söz konusu olmadığını vurgulamıştı.