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Kaynak: Haber Merkezi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait ticaret gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Erakçi, saldırının cevapsız kalmayacağını belirtti.

AB VE RUSYA İLE GÖRÜŞTÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmelerinde, Ukrayna tarafından hedef alınan İran gemisini gündeme getirdiğini ifade etti.

"CEVAPSIZ KALMAYACAK"

Saldırıya tepki gösteren Erakçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenskiy, bir İran ticaret gemisine saldırarak bir denizciyi öldürdü. Bu, İsrail'in Avrupa'yı kendi savaşına çekmek amacıyla yaptırdığı, Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlalidir. AB Yüksek Temsilcisi Kallas ve Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığım görüşmelerde, Kiev'deki yönetimin yaptığı bu eylemin cevapsız kalmayacağını açıkça ifade ettim."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada Hazar Denizi'nde İran bağlantılı "askeri sevkiyat taşıyan" gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını duyurmuştu.

İran ise saldırıya uğrayan geminin askeri değil ticaret gemisi olduğunu, saldırıda bir denizcinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı da İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.