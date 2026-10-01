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Kaynak: AA

İngiltere'de ABD ordusu tarafından kullanılan RAF Fairford askeri üssü yakınlarında yaşanan ve "terör eylemi" şüphesi taşıdığı belirtilen olay, Londra ve Tahran hattında diplomatik gerilime yol açtı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın, üs yakınlarındaki şüpheli araç olayıyla ilgili "İran'ın parmağı olduğuna dair güçlü emareler var" şeklindeki açıklamasının ardından İran cephesinden sert yanıt geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere'nin iddialarını kesin bir dille reddetti.

"ŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASI HER ŞEYİ ANLATIYOR"

İngiliz hükümetinin suçlamalarına tepki gösteren Erakçi, yabancı devletler adına hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin kefaletle salıverilmesine dikkat çekerek, "Başbakan Burnham, 'İngiltere hükümetinin, İran'ın RAF Fairford olayında rol oynadığına dair inancımızı teyit edebiliriz' diyor. Ben de İran'ın, yabancı devletler için çalışan sözde teröristleri serbest bırakmanın her şeyi fazlasıyla anlatmaya yettiğine dair inancını teyit edebilirim. Yanlış ağacın dibinde arama yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINAN 5 KİŞİ KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

İngiltere'de 27 Eylül Pazar günü RAF Fairford Üssü yakınlarındaki Whelford köyünde 3 şüpheli aracın tespit edilmesi üzerine 85 ev güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmiş, bölgeye bomba imha ekipleri sevk edilmişti. Olayla ilgili 20'li yaşlarda 5 İngiliz vatandaşı "terör eylemi hazırlığı" şüphesiyle gözaltına alınmış, İngiliz yetkililer olayda İran bağlantısını araştırdıklarını duyurmuştu.

İran'ın Londra Büyükelçiliği iddiaları yalanlarken, İngiliz makamları gözaltına alınan 5 şüphelinin daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını açıklamıştı.