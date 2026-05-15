İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı. Bakan, İran’ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’ye yönelik güvensizliğin sürdüğünü ifade ederek, “Amerikalılara güvenimiz yok” dedi. Bakan ayrıca mevcut müzakere sürecinin güven eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

Arakçi açıklamasında Hürmüz Boğazı meselesine de değinerek, “Hürmüz Boğazı'ndaki durum çok karmaşık ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizimle savaşta olmayan tüm ülkelerin gemileri boğazdan geçebilir.” ifadelerini kullandı.

“ABD ASKERİ MÜDAHALENİN ÇÖZÜM OLMADIĞINI ANLADI

Hindistan basınına konuşan Arakçi, sorunun savaşla çözülemeyeceğinin altını çizerek, “Bizi en az iki kez sınadılar ve şimdi askeri bir çözümün olmadığını anladılar” dedi.

En büyük sorunun ABD’li yetkililerin medyadan verdiği çelişkili mesajlar olduğunu vurgulayan Arakçi, “Bu savaşı biz başlatmadık; sadece kendimizi savunuyoruz ve meşru savunma hakkımızın tam olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

“ABD HAFTA SONU İRAN'A SALDIRACAK” İDDİASI

ABD basını Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusu ile koordine gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrailli yetkili, Trump'ın saldırı kararını haftasonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.

İsrail KAN televizyonu ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Trump'ın İran'a saldırılar yerine Hürmüz'deki özgürlük projesini yeniden başlatmayı tercih edebileceği de iddia edildi.