ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan ABD’ye ait bir Apache helikopterini düşürdüğünü açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bölgedeki yabancı askeri varlıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Arakçi, bölge yakınında bulunan yabancı güçlerin insani hatalar, basit kazalar veya olası çatışma ortamlarında kalma riski nedeniyle sürekli tehlike altında olduğunu söyledi.

Bu risklerin azaltılması için en uygun çözümün, yabancı güçlerin “düşmanca bir varlığa asla misafirperver olmayan” bu ortamdan bir an önce çekilmesi olduğunu ifade etti.

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