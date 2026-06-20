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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, gemilere Hürmüz Boğazı’ndan geçmemeleri uyarısında bulundu.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı’nın, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine kapattığını açıklamasının ardından, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemileri uyardı.

Yapılan uyarıda, gemilerin Hürmüz Boğazı’na yaklaşmaması gerektiği, yaklaştıkları takdirde güvenliklerinin tehlikeye gireceği belirtildi.