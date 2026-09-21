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Kaynak: AA

ABD üretimi MQ-1 modeli bir insansız hava aracını Hürmüz Boğazı üzerinde etkisiz hale getirdiğini iddia eden İran Devrim Muhafızları Ordusu, gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Ordudan yapılan resmi bilgilendirmede, bahsi geçen İHA'nın İran'a ait hava savunma bataryalarınca teşhis edilip vurulduğu belirtildi.

Amerikan askeri yetkilileri, iddialara dair sessizliğini koruyor.

İlk kez 1990'lı yıllarda Amerikan ordusunun envanterine giren MQ-1'ler, başlangıçta yalnızca istihbarat ve gözetleme görevleri için tasarlanmış; ilerleyen süreçte ise gelişmiş sensörler ve füze sistemleriyle silahlandırılmıştı.