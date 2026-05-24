İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran devlet televizyonuna gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gündemin öne çıkan başlıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Ülkesinin nükleer programına yönelik mesajlar veren Pezeşkiyan, "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, nükleer müzakereleri yürüten heyetin ülkenin onur ve haysiyetini koruyacağını belirterek, İran'ın uluslararası hukuktan doğan haklarından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğinin altını çizdi.

BÖLGESEL İSTİKRAR VE İSRAİL İDDİASI

Tahran yönetiminin bölgede istikrarsızlık ya da huzursuzluk çıkarma gibi bir niyetinin bulunmadığını dile getiren Pezeşkiyan, Orta Doğu'daki gerilime de değindi. İsrail'in bölgedeki istikrarsız ortamı körüklemek için her fırsatı kullandığını iddia eden Pezeşkiyan, Tel Aviv yönetiminin "Büyük İsrail" ideali doğrultusunda hareket ettiğini öne sürdü.