İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle halkı elektrik tasarrufu yapmaya çağırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Pezeşkiyan şu ifadeleri kullandı:

“Halkımdan rica ediyorum, elektrik tüketiminizi azaltın. Evde on lamba yerine iki lamba yansa ne olur ki? ABD ve İsrail altyapımızı hedef aldı, bizi kuşatma altına alıyorlar.”

Pezeşkiyan, düşmanların amaçlarının enerji altyapısını vurarak halkı memnuniyetsizliğe sürüklemek olduğunu belirterek, “Şu anda halkın büyük fedakârlığına ihtiyacımız yok ancak enerji tüketimini kontrol altına alalım” dedi.

ARKA PLAN

Son dönemde İran’da enerji üretim tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. Pezeşkiyan, bu saldırıların ülkeyi kuşatma altına almayı hedeflediğini vurgularken, halktan gereksiz tüketimi azaltmasını istedi. Bu açıklama, İran’da devam eden bölgesel gerilim ve enerji krizi sırasında yapıldı.

