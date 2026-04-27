İran, İsrail ve ABD ile yaşanan çatışmaların ardından ağır hasar gören çelik tesisleri nedeniyle yassı çelik ve slab ihracatını 30 Mayıs’a kadar durdurma kararı aldı.

İran devlet medyasında yer alan bilgilere göre, çelik slab ve sac ürünlerinin ihracatı geçici olarak askıya alındı. Kararın, savaş sürecinde ülkenin büyük sanayi tesislerinin hedef alınması ve üretim hatlarının ciddi şekilde zarar görmesi sonrası alındığı belirtildi.

ÜRETİM KAPASİTESİNİN ÜÇTE BİRİ DEVRE DIŞI

Etemad gazetesinin haberine göre, İran’ın yıllık yaklaşık 10 milyon tonluk çelik üretim kapasitesi zarar gördü. Bu rakam, ülkenin toplam üretiminin yüzde 25 ila 30’una karşılık geliyor.

Ülkenin en büyük üreticileri arasında yer alan Mobarakeh Steel Company ve Khuzestan Steel Company tesislerinin doğrudan hava saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

Khuzestan Steel yetkilileri, üretimin tam kapasiteye dönmesinin 6 ila 12 ay sürebileceğini açıkladı.

DÖVİZ GELİRLERİ VE İHRACAT RİSK ALTINDA

Çelik sektörü, İran’ın petrol dışı en önemli ihracat kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Üretim ve ihracattaki düşüşün ülkenin döviz gelirleri üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Uzmanlar, İran’ın küresel çelik pazarındaki pay kaybı riskinin arttığını ve bu durumun özellikle bölgesel inşaat ve otomotiv sektörlerinde fiyatları yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtiyor.

İÇ PİYASADA DENGELEME ADIMLARI

İran Ticaret Odası yetkilileri, yassı çelik piyasasında dengenin yaklaşık iki ay içinde sağlanmasını beklediklerini açıkladı.

Yerel kaynaklar, oluşan arz açığının ithalat yoluyla kapatılmasının planlandığını ve bu sayede spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Ekonomistler, yaşanan üretim kaybının istihdam üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ve enflasyonist baskıları artırabileceğini ifade ediyor.