İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek Gaziantep'e düşen füze olayıyla ilgili resmi izahat talep edildi. Görüşmede, sınır ihlali teşkil eden bu gelişmenin detayları üzerinde konular konuşuldu.

ANKARA’NIN TEPKİSİ VE ENDİŞESİ İLETİLDİ

Gerçekleşen görüşmede, Türkiye topraklarına yönelik bu askeri hareketliliğe karşı Ankara'nın tepkisi gösterildi. Yetkililer, balistik füze hadisesinden duyulan derin endişeden bahsederek bu tür olayların bölgesel güvenliğe ve komşuluk hukukuna yansımaları konusundaki hassasiyetleri İran tarafına iletildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İran’dan ateşlenen bir füzenin Türk hava sahasına girdiğini ve imha edildiğini ifade etmişti. Açıklamada, imhanın NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.