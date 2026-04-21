ABD Başkan Yardımcısı Vance İran ile savaşı sonlandıracak olası bir anlaşmayı görüşmek üzere Salı sabahı İslamabad’a gidiyor. Al Jazeera'ya göre İran ve ABD ön heyetleri eş zamanlı olarak İslamabad'a ulaştı, anca İran Devlet Basını IRIB ise 'İran'ın henüz bir heyet göndermediğini' söyledi.

Al Jazeera'nın haberini yalanlayan İranlı kaynaklar, "Tahran’ın İslamabad müzakerelerine katılmama konusundaki tutumunda bir değişiklik olmadığını ve Pakistan’da İranlı heyetlerin bulunmadığını" belirtti.

IRIB'e konuşan bir İranlı yetkili "görüşmelere katılma şartımız Washington'un davranışının ve pozisyonunun değişmesidir" dedi. Bu esnada Beyaz Saray'a yakın Axios'un haberine göre İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, görüşmeler için yeşil ışık yaktı.

İran, daha önce dünya basınında İran'ın görüşmelere katılacağı yönündeki iddiaları hızla yalanlamıştı.

Ateşkesin süresi ise Çarşamba günü doluyor. ABD Başkanı anlaşma yapılmaması halinde bombalamaların süreceğini söylerken Devrim Muhafızları askeri karşılığa hazır olduklarını vurguladı.

ARAP VE ABD BASINI: 'İRAN HEYETİ GELECEK'

İran Parlamento Başkanı Galibaf liderliğindeki diplomatik heyetin bugün görüşmelere katılacağına dair haberler diğer ABD yayın organlarında da yayıldı.

The Wall Street Journal'a göre İran'ın bugün ABD'nin başmüzakerecesi Vance'ın heyeti ile aynı anda varacak bir heyeti göndereceğini söyledi. The New York Times ise Pakistanlı arabuluculara dayandırdığı haberinde Vance'ın Pakistan'a varması durumunda İran'ın başkmüzakerecisi İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın görüşmelerin ikinci oturumuna katılacağını öne sürdü.

Al Hadath'a konuşan Pakistanlı bir yetkili ise "ABD-İran görüşmelerinin ikinci turunun planlandığı gibi gerçekleştirileceğini ve her iki heyetin de bugün İslamabad'a varacağını" belirtti. Kaynak, ateşkesin uzatılmasına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi.

Buna karşılık Al-Alam'a konuşan İranlı kaynaklar "tehdit altında müzakere yapılmayacağını ve hiçbir taahhüdün ihlal edilmeyeceğini" söyledi. Kaynaklar, "Tahran’ın müzakereleri sürdürmesinin Amerika’nın tutum ve davranışlarında köklü bir değişiklik yapılmasına bağlıdır" diye ekledi.

DEVRİM MUHAFIZLARI İKNA OLMADI

Ateşkesin sona ermek üzereyken gerçekleşen bu ziyaret öncesinde Başkan Trump’ın uyarıları da sertleşti. Trump bir uzlaşmaya varılamaması halinde İran’daki köprü ve enerji santrallerine yönelik yeni bir bombardıman dalgası başlatacağını söyledi.

Axios'a göre İran Devrim Muhafızları'nın baskısı sebebiyle görüşmeler gecikti. İranlı yetkililer ABD ablukası tamamen sona ermeden hiçbir şekilde müzakere masasına oturulmayacağını vurgulayan çok daha sert bir çizgi izlenmesini talep ediyor. Galibaf ise "İran'ın tehditlerin gölgesinde müzakere etmeyeceğini" söyledi. Trump'ın İran'ı teslim olmaya itmeye çalıştığını belirtti.

ATEŞKES UZAYACAK MI?

Tam kapsamlı bir anlaşmanın bu kadar dar bir zaman diliminde sağlanması zor görünse de Trump ilerleme belirtisi olması durumunda süreyi uzatabileceğine dair sinyaller verdi. Bu esnada Beyaz Saray Tahran’dan müzakere ekibinin İslamabad’a gideceğine dair bir işaret bekleyerek tüm Pazartesi gününü teyakkuzda geçirdi.

Nitekim Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Salı günü dolacak olan süreyi Çarşamba akşamına kadar çekti. Trump, 'ateşkesi uzatmayı düşünmediğini' söylemişti. Bu hamleyle diplomatik çözüm için taraflara fiilen bir gün daha kazandırmış oldu. Anlaşmazlıkların sürdüğü İran ve ABD arasındaki ateşkesin uzaması en olası çözüm olarak yorumlandı.

Dini liderin yeşil ışık yakmasıyla birlikte Vance’in yanı sıra Trump’ın özel elçileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da görüşmelere katılmak üzere bölgeye hareket edecek. Axios'a konuşan kaynaklar heyetin yola çıkış saatinin netleştiğini ve kritik diplomasi trafiğinin hızlandığını aktardı.