ABD ve İsrail’in İran’daki en kritik nükleer tesislerden biri olan Natanz’a düzenlediği saldırıya karşılık gecikmedi. İran ordusu, İsrail’e düzenlediği saldırıda Arad ve Dimona gibi kentler vuruldu. Dünkü saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı öğrenildi.

İran, İsrail’e yönelik saldırılara bugün de devam etti. Başta Tel Aviv olmak üzere çok sayıda kentte sirenler çalarken İran füzeleri çeşitli noktaları vurdu. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail Başbakanı Netanyahu, Arad kentinde İran’ın vurduğu yerleri inceledi. Netanyahu burada yaptığı açıklamada İran Devrim Muhafızları komutanlarını hedef alacaklarını söyledi. Netanyahu ayrıca İran’ın hedefinin sivilleri öldürmek olduğunu iddia etti.

Netanyahu, "Artık Avrupa'nın derinliklerine kadar uzanabilecek kapasiteye sahipler. Avrupa ülkelerine, Kıbrıs'a ateş açtılar bile. Herkesi hedef alıyorlar. Ve dördüncüsü, uluslararası bir deniz yolu, bir enerji yolu kapatıyorlar ve tüm dünyaya şantaj yapmaya çalışıyorlar" dedi.

BİR SÜREDİR ORTADA YOKTU

İsrail Başbakanı Netanyahu bir süredir kamuoyu önünde açıklama yapmamıştı. İran’ın saldırılarında Netanyahu’nun konutunun vurulduğu hatta İsrail Başbakanı’nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Sonrasında Netanyahu’nun bazı videoları çıksa da bunların yapay zeka ile yapıldığı iddiası tüm dünyada gündemin üst sıralarına çıkmıştı.