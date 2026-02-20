ABD’nin İran’a saldırı ihtimali başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor. ABD, iki uçak gemisinin de aralarında olduğu çok sayıda savaş gemisi ile yüzlerce uçağı bölgeye gönderdi. Söz konusu yığınak, ABD’nin 2003 yılındaki Irak savaşının ardından en büyük askeri güç olarak dikkat çekiyor.

İran ise son olarak Rusya ile ortak tatbikat düzenledi. Hürmüz Boğazı ve çevresinde gerçekleşen tatbikat ABD’ye karşı bir mesaj olarak yorumlandı.

Tahran yönetimi son olarak Birleşmiş Milletler’e (BM) gönderdiği mektupta ABD’nin bir saldırısının sonuçlarının ‘felaket’ olacağının altı çizildi.

BM Genel Sekreteri BM Güvenlik Konseyi Başkanlığına hitaben yazılan mektupta, ABD'nin "güç kullanımına" yönündeki tehditlerinin sürdüğü, bu durumun BM Antlaşması'nı ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini ve bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlığa sürükleme riski taşıdığı ifade edildi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani’nin imzası ile yazılan mektupta ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının "gerçek saldırı riskleri barındırdığı" belirtilerek, "Bunun sonuçları bölge için felaket olur ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturur." İfadelerine yer verildi.

İran'ın BM ilkelerine ve diplomatik çözümlere bağlı olduğunu ifade eden İravani, ABD hükümetiyle ciddiyetle, iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde nükleer müzakereler yaptıklarını belirtti.

İravani, ABD'nin de bu görüşmelere ciddiyet ve samimiyetle yaklaşması, BM ilkelerine ve uluslararası hukuka saygı göstermesi halinde, kalıcı ve dengeli bir çözümün mümkün olacağını ifade etti.

Bu kapsamda İravani, ABD'nin yasa dışı güç kullanma tehditlerine derhal son verilmesi, BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve gerilimi daha da tırmandırabilecek, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçlar doğurabilecek bir askeri çatışmaya yol açabilecek her türlü eylemden kaçınması için BM Güvenlik Konseyinin tüm üyeleri ile Genel Sekreter Guterres'e çağrıda bulundu.

İravani, "Güvenlik Konseyi, güç kullanma tehditlerinin normalleştirilmesi ve meşrulaştırılmasına izin vermemelidir. Bu tür hukuka aykırı davranışlar ele alınmazsa, başka bir egemen üye devletin sırası yakında gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İravani, "Askeri saldırıya maruz kalması durumunda İran, BM Antlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı bir şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Bu durumda, "bölgedeki düşmana ait tüm üslerin, tesislerin ve varlıkların meşru hedefler olacağını" belirten İravani, ABD'nin "öngörülemeyen ve kontrol edilemeyen sonuçlardan tam ve doğrudan sorumlu olacağını" kaydetti.

İşte İran’ın Birleşmiş Milletler’e yazdığı o mektup: