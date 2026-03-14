İran Devrim Muhafızları Hatem el-Enbiya (Khatam) Karargâhı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, yaptığı açıklamada İran’ın topraklarını savunma hakkına sahip olduğunu belirterek, “BAE’deki limanlar ve rıhtımlarda konuşlandırılmış Amerikan füzelerinin hedef alınmasının meşru olduğunu” söyledi.

Zülfikari ayrıca ABD askerlerinin bulunduğu noktaları “saklandıkları yerler” olarak nitelendirerek bu bölgelerin de hedef olabileceğini ifade etti. İranlı sözcü, sivillerin zarar görmemesi için özellikle Müslüman halka BAE’deki şehirleri tahliye etmeleri çağrısında bulundu.