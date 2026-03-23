İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi kıyısındaki Bender Abbas kentinde donanma birliklerine saldırı girişiminde bulunan ABD’ye ait iki intihar saldırısı insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, İHA’ların saldırıyı gerçekleştirmeden önce etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BAŞARI AÇIKLAMASI

Açıklamada ayrıca, İran genelinde şu ana kadar ABD ve İsrail kaynaklı toplam 129 İHA’nın İran savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

11 Mart’a kadar ise Hermes, Heron, Orbiter ve MQ9 modelleri dahil 104 insansız hava aracının daha etkisiz hâle getirildiği kaydedilmişti.

BÖLGEDEKİ GERİLİM ARTIYOR

İran’ın bu adımı, Basra Körfezi’nde artan gerilim ve ABD-İsrail kaynaklı İHA faaliyetlerinin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Yetkililer, savunma sistemlerinin bölgedeki caydırıcı rolünü sürdürdüğünü ifade ediyor.