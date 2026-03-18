ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 19 gündür devam ediyor. Savaşın on dokuzuncu gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla YENİÇAĞ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

BESİC GÜÇLERİ KOMUTANI SÜLEYMANİ, İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail’in hedef aldığını iddia ettiği Süleymani hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin İsrail saldırısında öldüğü açıklandı.

Açıklama ile "İsrailli yetkililerin Süleymani'nin hedef alınarak öldürüldüğü iddiası" doğrulanmış oldu.

İRAN ALİ LARİCANİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği doğrulandı.