ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 13 gündür devam ediyor. Savaşın on üçüncü gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN İLE HİZBULLAH’TAN ORTAK SALDIRI

İran Devrim Muhafızları, İsrail’e karşı Hizbullah ile ortak saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada saldırıların İsrail’in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki üslerle ABD’nin bölgedeki iki üssüne yönelik gerçekleştiği belirtildi.

“OKUL SALDIRISI AFFEDİLEMEZ BİR SAVAŞ SUÇU”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 28 Şubat'ta Minab kentindeki ilkokula düzenlenen saldırıyı affedilemez ve ciddi savaş suçu olarak nitelendirerek, sorumluların cezalandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "28 Şubat 2026'da Minab şehrinde 168 İranlı küçük meleği katleden Amerikan Tomahawk füzesinin çifte bombalı saldırısı affedilemez vahim bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

İRAN SİLAHLI KUVVETLERİ: UMMAN’DA YAKIT TANKINI VURMADIK

İran Silahlı Kuvvetleri, Umman'ın Salala Limanı'ndaki yakıt tanklarının hedef alındığı saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasını reddetti. Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikar yaptığı açıklamada "Dost, komşu ve kardeş ülke Umman'ın Salala Limanı'nda meydana gelen olay oldukça şüpheli görünüyor” diyerek konunun soruşturulduğunu söyledi.

İRAN’DAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NE TEPKİ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ülkesinin Körfez ülkelerine füze atmasının kınandığı karar tasarısının kabul edilmesine tepki gösterdi. İrevani, "Bu metin, sahadaki gerçekleri çarpıtmakta ve mevcut krizin temel nedenlerini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN NET MESAJ

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve ABD ve saldırının ortaklarına Boğaz'dan geçme hakkı tanımayacaklarını bildirdi. Açıklamada, "Hiç şüphe veya ihmal olmaksızın, Hürmüz Boğazı, Devrim Muhafızları'nın cesur deniz kuvvetlerinin akıllıca yönetimi altındadır. Amerikan saldırganlarının ve ortaklarının buradan geçme hakkı yoktur." ifadelerine yer verildi.

