ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 7’nci güne girdi. ABD ve İsrail, başta Tahran olmak üzere İran’ın çeşitli kentleri ve Lübnan’a saldırılar düzenlerken, İran ise bölgedeki ABD üslerini füze ve İHA’lar ile vuruyor.

Savaşın yedinci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN KOMŞU ÜLKELERE ÇAĞRI

İran Devrim Muhafızları, yaptığı açıklamada komşu ülkelere çağrı yaptı. Yapılan çağrıda Amerikalılara sığınak sağlamamaları konusunda uyarı yapılırken, onları tespit edip hedef alacaklarını ve sivillerin bulundukları yerlerden uzak durmalarını tavsiye etti.

“İSRAİL’E SALDIRI DAHA YOĞUN HALE GELECEK”

Mehr Haber Ajansı’nın haberine göre İran ordusu, İsrail’e yönelik saldırıların daha yoğun hale geleceğini söyledi. Tuğgeneral Muhammed Akraminia yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in saldırması durumunda bölge ülkelerdeki üslere saldıracakları konusunda önceden uyarı yaptıklarını hatırlatarak, “İstenmeyen bir savaşa girdik. Düşmanın bir hata yapması halinde büyük kayıplar vereceği konusunda uyarmıştık, ancak ne yazık ki düşman bir hata yaptı ve müzakere masasını ikinci kez bombaladı” dedi. Ordu sözcüsü, İranlıların ordudan saldırılar sonrası intikam istediğini belirterek, “Bizim de bu eylemi gerçekleştirmekten başka seçeneğimiz yok, kesinlikle yapacağız” şeklinde konuştu.

TAHRAN’DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

İsrail’in saldırıları bugün de devam etti. Yerel medyaya göre Tahran’ın orta ve doğu kesimlerinde şiddetli patlamalar meydana geldi.

DEVRİM MUHAFIZLARI, YENİ DİNİ LİDER SEÇİMİ VE SAVAŞI GÖRÜŞTÜ

İran Devrim Muhafızları Konseyi, yaptığı son toplantıda savaştaki son gelişmeleri konuştu. Toplantıda savaştaki son durum, ordunun güçlendirilmesi ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariki görüşüldü. Öte yandan toplantıda yeni dini lider seçimi için Uzmanlar Meclisi'nin toplanmasına ilişkin düzenlemeler de görüşüldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI DUYURDU: İSRAİL’E AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Tahran Times'ın haberine göre, İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC), İsrail'e ait bir Heron insansız hava aracının İsfahan kenti üzerinde uçarken düşürüldüğünü açıkladı.

AYRINTILAR GELİYOR...