İran'ın güneyindeki Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Bender Abbas kenti ve Keşm Adası'nda patlama seslerinin geldiğini duyurdu.

Bazı kaynaklar, bu seslerin bir kısmının Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından bazı gemilere Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş konusunda yapılan uyarı operasyonlarıyla ilgili olduğunu belirtirken, İran devlet televizyonu, Keşm adasındaki patlamanın Behmen isimli yolcu iskelesinde meydana geldiğini duyurdu.

Patlamanın boyutu ya da kaynağına ilişkin detay verilmezken, olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.