İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın ABD ile nükleer görüşmelerin yeniden başlaması için verdiği talimat sonrası iki ülke arasındaki diploması trafiği hızlandı.

ABD’nin İran’a askeri müdahale tehdidinde bulunduğu günlerde yaşanan gelişme Orta Doğu’daki gerilimi düşürse de askeri gerginlik sürüyor.

İran’dan gelen karar sonrası iki ülkenin masaya oturması kesinleşti. Görüşmenin İstanbul’da yapılması beklenirken ABD basını Tahran’dan gelen talebi yazdı. Buna göre, İran, görüşmenin Umman’da yapılmasını istedi. Öte yandan görüşmede sadece İranlı ve ABD’li yetkililerin bulunmasını ve gözlemci ülkelerin yer almamasını istedi. Axios’un haberine göre bu talep olumlu karşılandı ve görüşmenin Umman’da yapılması kararlaştırıldı.

İran’dan gelen son haber ile görüşmenin yeri ve zamanı kesinleşti. İran’ın yarı resmi ajansı Tasnim’de yer alan habere göre İran ile ABD arasında yapılacak görüşme cuma günü Umman’da gerçekleşecek. Görüşmede İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Witkoff yer alacak. İki ülke arasındaki müzakereler sadece İran’ın nükleer programı ile sınırlı kalacak.

Cuma günü yapılacak müzakereler iki ülke arasındaki gerilimin azaltılması için kritik önemde bulunuyor.

HAZİRAN 2025'TEN SONRA İLK GÖRÜŞME

Bu, İran ile İsrail arasında Haziran 2025'te meydana gelen ve 12 gün süren çatışmaların ardından, ABD'li ve İranlı yetkililer arasındaki ilk görüşme olacak.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'daki devrimin 47. yıl dönümü münasebetiyle başkent Tahran'da devrim lideri Ayetullah Humeyni'nin türbesinde yaptığı konuşmada, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu belirterek, "Ancak diplomasi, baskı, yıldırma ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Sonuçlarının yakında ortaya çıkmasını umuyoruz." demişti.