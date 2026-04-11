İran ile ABD arasındaki ateşkes müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti. Taraflar, karşılıklı olarak taleplerin iletilmesi sonrası yüz yüze görüştü. İran medyası müzakerelerin yeni turunun bu gece yapılacağını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu ifade edildi.

İRAN MEDYASI BÜYÜK ANLAŞMAZLIĞI YAZDI

İran ile ABD arasında Pakistan’ın İslamabad kentinde devam eden müzakerelerde Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmazlık yaşandığı bildirildi.

İran basınına göre, İran ile ABD arasında devam eden müzakereler, Hürmüz Boğazı meselesi nedeniyle sekteye uğradı.

Görüşmelerde, Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı ve ABD tarafının "aşırı talepleri" nedeniyle sürecin ilerlemesinin engellendiği iddia edildi.

ABD GEMİSİ HÜRMÜZ’Ü GEÇMEYE ÇALIŞTI

ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da müzakere yürütüldüğü sırada Hürmüz Boğazı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran basınında yer alan haberlerde, ABD’ye ait bir destroyer Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Fujairah Limanı’ndan hareket ederek Hürmüz Boğazı’na yöneldiği, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ise geminin hareketini anlık olarak izleyerek müdahalede bulunduğu belirtildi.

Haberlere göre İran tarafı, gelişmeyi Pakistan’daki müzakere heyetine iletti, İran heyeti de konuyu Pakistan aracılığıyla ABD tarafına aktardı. Aynı süreçte İran Silahlı Kuvvetleri tarafından söz konusu ABD destroyerine Hürmüz Boğazı’na yaklaşması halinde hedef alınacağı yönünde uyarı yapıldığı, Pakistan aracılığıyla ABD’ye de "hareketin devam etmesi halinde 30 dakika içinde hedef alınacağı ve müzakerelerin zarar göreceği" mesajının iletildiği ifade edildi.

Yapılan uyarıların ardından ABD destroyerine durma talimatı verildiği ve geminin geri çekildiği öne sürüldü.