İsrail ordusu, hava operasyonları sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı paramiliter Besic güçlerinin komutanı Gulam Rıza Süleymani’nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Aynı zamanda, İsrail Savunma Kuvvetleri, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin de öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran basını, Besic Komutanı Süleymani’nin ölümünü doğrularken, Laricani’nin durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Devrim Muhafızları Ordusu da Süleymani’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.