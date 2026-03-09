ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı ile başlayan savaş 10 gündür devam ediyor. İran, iki ülkenin saldırılarına bölgedeki ABD üslerini vurarak yanıt veriyor.

Savaşın dokuzuncu gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

PEZEŞKİYAN: BU SEÇİM YENİ BİR ONUR VE GÜÇ DÖNEMİNİN BAŞLANGICIDIR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney’in yeni Dini Lider olarak seçilmesi sonrası açıklama yaptı. Pezeşkiyan, Pezeşkiyan, Uzmanlar Meclisi’nin kararının İran’ın yönetim yapısının sürekliliğini ve ülkenin istikrarını güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, ulusal birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesinin İran’ın karşı karşıya olduğu zorlukların aşılmasında belirleyici rol oynayacağını vurguladı. İran’ın geçmişte olduğu gibi bugün de halkın direnci, ortak akıl ve dayanışma sayesinde zorlukların üstesinden geleceğini ifade etti.

ABD’Lİ SENATÖRE SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın İran petrolüne ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bekayi, Graham’ın sözlerinin enerji ve jeopolitik çıkarlar arasındaki bağlantıyı açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Bekayi paylaşımında, “Nadir görülen bir dürüstlük anı… Her şey petrolle ilgili.” ifadelerini kullandı.

PEZEŞKİYAN VE ALİYEV TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda görüştü. Görüşmede Pezeşkiyan, Aliyev’in İran’ın Bakü Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletmesinden ve İran’a insani yardım gönderme niyetinden dolayı teşekkür etti. Pezeşkiyan ayrıca, Nahçıvan’ın hava bombardımanına tutulması olayının İran’la hiçbir bağlantısı olmadığını vurgulayarak, olayın inceleneceğini belirtti.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’NDAN HAMANEY’E BAĞLILIK MESAJI

İran Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’e bağlılık mesajı verdi. Açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri’nin yeni liderle birlikte İslam Devrimi’nin hedef ve değerlerine bağlı kalacağı vurgulandı. Ayrıca, ülkenin bağımsızlığı, güvenliği ve çıkarlarını korumak için liderin komutası altında görev yapmaya devam edecekleri belirtildi.

