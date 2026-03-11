ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 12 gündür devam ediyor. Savaşın on ikinci gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN: EN AĞIR SALDIRI DALGASINI GERÇEKLEŞTİRDİK

İran Devrim Muhafızları, savaşın başından bu yana en ağır saldırı dalgasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada Devrim Muhafızları, başta “Hürremşehr” tipi ağır balistik füzeler olmak üzere çok sayıda füzenin fırlatıldığını bildirdi. İran’dan gelen açıklamada İsrail’de Tel Aviv ve Hayfa’daki askeri hedeflerin yanı sıra Irak’ın Erbil kentindeki ABD hedefleri ve bölgede bulunan Beşinci Deniz Üssü’nün vurulduğu vurgulandı. Açıklamada İran’ın saldırılarının süreceğinin altı çizildi.

ARAKÇİ: DAHA YENİ BAŞLADIK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’e mesaj yolladı. “Daha yeni başladık” diyen Arakçi, "Netanyahu, İran'ın güçlü silahlı kuvvetlerinin saldırganlığından dolayı İsrail'i nasıl cezalandırdığını görmenizi istemiyor. "Sahadaki güçlerimizin bildirdiği şey şudur: 'Füzelerimizin geride bıraktığı geniş çaplı yıkım, korku ve endişe içindeki liderler ve aksaklığa uğrayan hava savunma sistemleri” dedi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: 104 İHA İMHA EDİLDİ

İslam Devrimi Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, şu ana kadar ülkenin entegre hava savunma sistemi tarafından Hermes, Heron, Orbiter ve MQ-9 tipi 104 adet insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca, gelişmiş bir Hermes İHA'sının sağlam bir şekilde ele geçirildiği ve incelenmek üzere hava-uzay uzmanları ile mühendislerine teslim edildiği belirtildi.

ARAKÇİ, BM GENEL SEKRETERİ İLE GÖRÜŞTÜ

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesinde savaştaki son durumu ele aldı. Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarının boyutlarını ve işlenen savaş suçlarını detaylandırarak, saldırılar sırasında sivillere ait alanların, okullar, hastaneler, yerleşim bölgeleri ve tarihi yapılar da dahil olmak üzere hedef alındığını belirtti. Guterres, ise ABD ve İsrail'in saldırılarının açıkça saldırgan bir eylem olduğunu kabul ederek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AYRINTILAR GELİYOR...