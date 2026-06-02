İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ile yürütülen müzakere sürecine yakın bir kaynak, söz konusu anlaşma taslağının halen İranlı yetkililer tarafından incelendiğini aktardı. Kaynak, görüşmelere aracılık eden Pakistan'a da henüz resmi bir yanıt iletilmediğini belirtti.

Haberde, ABD'nin geçmiş müzakere süreçlerinde verdiği taahhütleri yerine getirmemesinin, İran'ın mevcut görüşmelerde daha temkinli bir yaklaşım benimsemesine neden olduğu vurgulandı. Bu nedenle Tahran'ın, önceki deneyimlerinden hareketle, muhtemel bir anlaşmadan somut ve garanti altına alınmış kazanımlar elde etmeye öncelik verdiği ifade edildi.