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Kaynak: AA

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Sirik Kaymakamı Rıza Şehidiyan olayla ilgili açıklama yaptı.

Şehidiyan, sabahın erken saatlerinde Umman Denizi’nde bir İran kargo gemisinin ABD füzesinin isabetiyle vurulduğunu ifade etti.

Temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan geminin, sabah yerel saatle 05.00 civarında Umman’dan yola çıkarak Sirik’e doğru ilerlediğini belirtti.

Şehidiyan ayrıca geminin Umman kıyılarına yaklaşık 5 mil mesafede hedef alındığını, 5 kişilik mürettebatın ise bölgeden geçen diğer gemiler tarafından kurtarılarak Umman’a ulaştırıldığını kaydetti.