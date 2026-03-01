İran, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’deki Fransız üssünü vurdu.

ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’ya ait üssün vurulduğunu doğrulayarak, "İran’ın tamamen orantısız ve ayrım gözetmeksizin misilleme olarak başlattığı füze ve dron saldırıları, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin tesisleri ile çok sayıda sivil hedefi vurmuştur.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Emirlik üssüne bitişik üssümüzdeki bir hangar, Abu Dabi limanını hedef alan bir dron saldırısında vuruldu. Hasar tamamen maddi ve sınırlı. Yaralanan kimse yok" dedi.