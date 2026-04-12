İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, saldırıların ardından yürütülen çalışmalara dair güncel verileri paylaştı. Arani, 28 Şubat’tan bu yana süren titiz incelemeler sonucunda toplam 3 bin 375 kişinin kimliğinin kesin olarak tespit edildiğini belirtti.

Paylaşılan detaylara göre, hayatını kaybedenlerin cinsiyet dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Erkek: 2 bin 875 kişi

Kadın: 496 kişi

Bilgi verilmeyen: 4 kişi

HAYATINI KAYBEDENLER ARASINDA ÇOK SAYIDA ÜLKE VATANDAŞI VAR

Arani, kimlik tespiti yapılan kişiler arasında sadece İran vatandaşlarının bulunmadığını vurguladı. Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında Türkiye, Suriye, Afganistan, Pakistan, Çin, Irak ve Lübnan vatandaşlarının da yer aldığı açıklandı.

SÜREÇ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Daha önce 9 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Arani, cenazelerin yüzde 40'ının tanınamayacak durumda olduğunu belirtmişti. Ancak yürütülen yoğun adli tıp çalışmaları neticesinde, kimlik tespiti güç olan vakaların da aralarında bulunduğu tüm süreçlerin başarıyla sonuçlandırıldığı bildirildi.