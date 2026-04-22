Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile devam eden ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ateşkesin gerçek anlamda geçerli olabilmesi için tarafların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

“Tam ve kapsamlı bir ateşkes, ancak deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediğinde ve Siyonistlerin tüm cephelerdeki savaş kışkırtıcılığı durdurulduğunda anlam kazanır. Ateşkes açıkça ihlal edilirken Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Askeri seçeneklerin çözüm getirmediğini belirten Kalibaf, “Askeri saldırılarla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir” dedi.