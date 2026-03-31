İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ABD'li teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin destek verdiğini belirterek, söz konusu şirketlerin "meşru hedef" kabul edileceğini açıkladı.

Açıklama, bölgede tırmanan gerilim ve devam eden savaş ortamında dikkat çekici bir eşik olarak değerlendiriliyor.

PAYLAŞIMLARA İDAM TEHDİDİ GELMİŞTİ

Öte yandan İran yargısı ise savaş sürecine ilişkin sert uyarılarda bulunmuştu. Yargı sözcüsü, ülkede hedef alınan noktalara ilişkin görüntüleri paylaşan kişilerin “düşmana yardım” kapsamında değerlendirilebileceğini ve idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini açıklamıştı.

Salı günü yapılan açıklamada, “düşman devletlerle iş birliği” veya “casusluk” suçlaması yöneltilen kişilerin idam ve mal varlığına el koyma gibi ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi. İran medyasına göre, özellikle saldırı görüntülerini içeren fotoğraf ve videoların paylaşılmasının hedef tespiti açısından düşmana avantaj sağlayabileceği ve bu nedenle istihbarat faaliyeti sayılabileceği vurgulanmıştı.

Ayrıca geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren düzenlemenin kapsamının genişletildiği, yalnızca operasyonel ve istihbarat faaliyetlerinin değil, bazı medya içeriklerinin de bu çerçevede değerlendirileceği ifade edildi. ABD ve İsrail’e destek olarak görülen içeriklerin hedef alındığı belirtilirken, “yanıltıcı bilgi yayarak panik oluşturduğu” iddia edilen kişilerin de hapis cezasıyla karşılaşabileceği duyurulmuştu.

Savaş koşullarında cezaların ağırlaştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 200 iddianamenin hazırlandığı ve şüphelilere ait mal varlıklarının tespiti için güvenlik birimleriyle koordineli çalışmalar yürütüldüğü aktarıldı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

28 Şubat’ta başlayan çatışmalarla birlikte bölgedeki gerilim hızla yükseldi. İran’ın İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik yüzlerce füze ve İHA saldırısı düzenlediği bildirilirken, Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditlerin enerji sevkiyatını aksatarak küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturduğu ifade ediliyor.