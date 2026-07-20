Kaynak: Haber Merkezi

Orta Doğu'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD-İran arasındaki savaşın sıçradığı bölge ülkelerde de bombalar bir an olsun susmuyor.

İran resmi haber ajansı IRNA ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Umman kara sularından geçmeye çalışan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nın güneyinde "infilak ettiğini" açıklamıştı.

'ABD SEYİR FÜZESİNİ DÜŞÜRDÜK'

Devrim Muhafızları, gemilerin su yolundaki mayınlara çarptığını ileri sürmüş ve ABD’nin saldırıları devam ettiği sürece bölgenin güvenli olmayacağı ve gübre, petrol veya doğal gaz taşıyan tüm gemilerin tehdit altında olacağı uyarısında bulunmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, "ABD’nin zorlaması ve tahrik etmesi" ile hareket eden ve "ihlalde bulunan iki tankerin", boğazın güneyinde "güvensiz ve kazaya açık bir güzergah" olarak nitelendirilen rotadan giriş ve çıkış yapmaya çalıştığını ve ardından "infilak ederek durmak zorunda kaldıklarını" ifade etti.

İran Devrim Muhafızları, "İran'ın güneydoğusundaki Kerman eyaletine bağlı Rudbar şehri üzerinde bir ABD seyir füzesinin düşürüldüğünü ifade etti."