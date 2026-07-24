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Kaynak: AA / DHA / İHA

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının arttığını, onlarca kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTTI

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 kişinin hayatını kaybettiğini, 666 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Kirmanpur, yaralılardan 32 kişinin tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, diğer yaralıların ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

SON AÇIKLAMAYA GÖRE BİLANÇO YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı'nın 23 Temmuz'da yaptığı son açıklamada, saldırılarda 55 kişinin yaşamını yitirdiği, 629 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Son paylaşılan verilerle birlikte can kaybı ve yaralı sayısında artış yaşandığı bildirildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM SÜRÜYOR

İran ile ABD arasında yaşanan gerilim sürerken, İran Sağlık Bakanlığı saldırıların insani bilançosuna ilişkin güncel bilgileri paylaşmayı sürdürüyor. Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.