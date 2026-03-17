ABD ve İsrail ortaklığıyla başlatılan İran'a yönelik saldırılar bölgede gerilimi bir hayli yükseltiyor. İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat tarihinde başlayan hava operasyonlarından beri saldırılarda bin 444 kişi yaşamını yitirirken 18 bin 254 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

HASTANELERDE YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

Açıklamada, yaralılardan bin 70’inin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanelerde yatarak tedavi gördüğü ifade edilirken, bugüne kadar ağır yaralılar üzerinde 735 cerrahi operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

ÇOCUK VE KADIN ÖLÜMLERİNDE ACI TABLO

Saldırıların sivil bilançosuna dair detayların yer aldığı raporda şu çarpıcı verilere yer verildi:

Hayatını kaybeden bin 444 kişiden 204’ü 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor. Bu çocuklardan 13’ü ise 5 yaşından küçük. Saldırılarda 226 kadın hayatını kaybetti, 3 bin 2 kadın ise yaralandı. Yaralılar arasında 18 yaş altı bin 275 kişi bulunurken, bunlardan 45’inin 2 yaşın altında bebekler olduğu ifade edildi.