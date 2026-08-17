Kaynak: AA

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, konuya ilişkin değerlendirmeler yapan Tümgeneral İzedi, düşürülen araçların türüne veya niteliğine dair herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı. Sahadaki bu tablonun arkasındaki stratejiye değinen İranlı komutan, başarının halkın ve devletin "yumuşak güç ve bilişsel harp" (algı yönetimi) alanındaki eşgüdümlü faaliyetleri sayesinde, farklı cephelerde elde edildiğini vurguladı.

"DÜŞMANIN YÜZDE 1 BÜTÇESİYLE SAVAŞI YÖNETİYORUZ"

Tahran yönetiminin asimetrik savaş ve kaynak yönetimi kapasitesine de dikkat çeken İzedi, sürecin askeri ekonomisine dair çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Söz konusu savaşın, düşmanın harcadığı devasa bütçenin yalnızca yüzde biri oranında bir kaynakla yönetildiğini öne süren Tümgeneral İzedi, sahada yaşanan son gelişmelerin sadece bölgesel dengeleri değil, küresel siyaseti de derinden etkileyecek sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.