Gazeteci Banu Avar, katıldığı ABD- İsrail ve İran arasında Orta Doğu’da gerçekleşen çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avar, ABD ve İsrail’in yoğun saldırısına rağmen, İran’ın direnerek karşılık verdiğini belirterek, “'İran'da beklemedikleri bir kararlılık var, şaşırdılar. İran'ın direnme gücü daha da arttı” sözlerini sarf etti.

‘İRAN, AMERİKA VE İSRAİL’İ MAHVETTİ’

İran’ın 9 milyar dolarlık savunma bütçesiyle 892,6 milyar dolar savunma bütçesi olan Amerika ve İsrail’i mahvettiğini belirten Avar, “Savaşın daha birinci haftası ve bölgede askeri altyapıyı çökertmiş durumda ya da çökme eşiğine gelmiş durumda” sözlerini sarf etti.

Türkiye ve İran gibi ülkelerde direniş ruhu olduğunu belirten Avar, “Genetik hafızası çok güçlü bir ülke. İran, Türkiye gibi. Bu iki devlet Orta Doğu’daki tüm planları bozacaktır” ifadelerini kullandı.

“Amerika'da da İsrail'in bu söylemlerini çıldırarak izleyen ve sürekli buna karşı yeter bey biz İsrail'i mi sırtımıza taşıyacağız diyen bir Amerikan kamuoyu var ve bu kamuoyu önemli en üst mevkilerden en alta kadar iniyor” diyen Avar, “Artık hiç kimsenin İsrail'in işte bu siyonist hayalleri, armegedon hayalleri falan bunlarla uğraşacak hali kalmadı. Bizim bir defa mühimmatımız bitiyor diyor. Düşün bir amiralin biri mühimmat kalmadı diyor” dedi.

‘ÇİN, İRAN İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR’

Çin için Orta Doğu’da yaşananlarla ilgili hala sesi çıkmıyor sözlerinin sarf edildiğini belirten Avar, “Çin'in nasıl sesi çıkmaz? Elinden ne gelirse yapıyor Çin. Çünkü Çin için İran birincil dönemde yani İran'ın an petrol ihracatının %90'ını Çin alıyor. Ayrıca Çin ekonomisi bugüne kadar İran ekonomisini yürütüyor. Bankacılık, telekomünikasyon, dijital her şey Çin tarafından yapılıyor İran'da. Asla bunu kaybetmeye göze almayacaklardır. Dolayısıyla bütün mühimmattı, silahtı, şuydu, buydu hepsini zaten yolluyorlar” dedi.