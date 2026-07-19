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Kaynak: AA

Kurumun X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin yapımı devam eden Darhovin Nükleer Santrali'ne saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, tesisin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde barışçıl amaçlarla inşa edildiği vurgulanarak, bu tür bir saldırının uluslararası hukukun açık ihlali ve ciddi bir suç niteliği taşıdığı savunuldu.

Huzistan'ın Darhovin (Karun) bölgesinde inşa edilen 300 megavat kapasiteli nükleer enerji santralinin yapımına Aralık 2022'de başlanmıştı. Basınçlı su reaktörü teknolojisiyle hizmet vermesi planlanan tesisin yaklaşık sekiz yılda tamamlanması ve maliyetinin 2 milyar dolar seviyesinde olması öngörülüyor.