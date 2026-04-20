İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD/İsrail savaşının gidişatıyla ilgili açıklama yaptı. Başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında Bekayi, ABD ile yürütülen müzakereler hakkında da bilgiler verdi.

İKİNCİ TUR MÜZAKERE PLANI YOK

Bekayi, İran'ın, ABD ile ikinci tur müzakere planının bulunmadığını söyledi. Müzakerelerin Pakistan İslamabad'da devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Bekayi ABD'nin Lübnan'a saldırmaya devam ettiğini, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya aldığını ve İran'ın ticaret gemilerine baskı kurduğunu söyledi, "Bu durum, İran halkının ABD'nin niyetlerine yönelik şüphelerini artırmaktadır. İran, ulusal çıkar ve menfaatlerini önceleyerek, müzakere sürecinin devamına ilişkin uygun kararı verecektir." dedi.

DOKUZ AYDA İKİ SALDIRI

ABD'nin dokuz ayda iki kez müzakere sırasında İran'a yönelik geniş çapta saldırı başlattığını hatırlatan Bekayi, bu saldırıları "ihanet" olarak değerlendirdi. İran'ın, süre kısıtlamalarını ve ültimatomları kabul etmediğini, Hürmüz'deki durumun ABD ve İsrail saldırılarından kaynaklı olduğunu vurguladı. Son olarak Bekayi, İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumun başka bir ülkeye teslim edilmesi seçeneğinin bulunmadığını belirtti.