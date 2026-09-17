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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda bulunan Keşm Adası semalarında ABD yapımı MQ-9 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, MQ-9 tipi İHA’nın yerel saatle 10.12’de Keşm Adası semalarında tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, hava aracının İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, düşürülen MQ-9 tipi İHA’nın bu türde şimdiye kadar vurulan 53. hava aracı olduğunu bildirdi.