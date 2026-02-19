YENİÇAĞ/ÖZEL HABER/ FATİH ERBOZ

ABD ile İran arasında devam eden diplomatik görüşmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ederken ABD’nin İran’ı vurup vurmayacağı da tüm dünyada kaygı ile takip ediliyor.

ABD Başkanı Trump’ın maliyetsiz bir başarı istemesine rağmen şartların ABD’yi zorladığını anlatan İran uzmanı Arif Keskin, “Trump Venezuela’da olduğu gibi hızlı ve maliyetsiz bir başarı bekliyor ama yapılan görüşmelerde İran, ABD isteklerini kabul etmiyor. İsrail görüşme çerçevesinin konu bazında gelişmesini istiyor. Sonuçta, ABD Başkanı Trump, İsrail ile İran arasına sıkıştı. Askeri seçenek konusunda da endişeleri olduğu için bir sıkışmada orada yaşıyor. Bu sıkışmışlık görüşmelerin kaygan ve öngörülemez bir zeminde ilerlemesine neden oluyor” dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela’da elde ettiği maliyetsiz sonucu İran’a da taşımak istediğini ancak şartların bunun önünde engel olduğunun altını çizen Arif Keskin, “ABD bölgeye sürekli askeri yığınak yaparak kararlılığını gösteriyor. ABD bunu yaparken elbette her ihtimalin maliyetini de hesaplıyor. Öncelikle Trump görüşmelerde ileri sürdüğü şartların İran tarafından kabul edilmemesinden dolayı sıkıntı yaşıyor. Müzakere masası Trump’ın beklentilerini karşılamaktan uzak kaldı. Bu nedenle ne yapacağı konusunda net bir karar vermekten uzak bir görüntü veriyor. Bu noktada İran’ın şartları kabul etmemesi ile maliyetsiz ve basit zafer kazanımı arasında sıkışmış durumda” diye konuştu.

Trump’ın bir başka sıkışma alanının İsrail ile İran arasında olduğunu ifade eden İran uzmanı Keskin, “Masanın belirleyicisi İsrail. İsrail müzakere çerçevesinin nükleer konularla sınırlı kalmasını istemiyor. İran’ın füze sistemleri ve bölgedeki vekalet güçlerinin etkisiz hale getirilmesini istiyor. İran tarafı ise müzakere çerçevesinin genişlemesini istemiyor. ABD Başkanı Trump’ın sıkışarak açmaza sürüklendiği bir başka nokta ise burası” dedi.

ABD’nin sürekli askeri yığınak yapmasının da müzakerelerden bağımsız kendi gerçekliğini oluşturduğunu kaydeden Arif Keskin, şunları dile getirdi:

”ABD Başkanı Trump, bu kadar askeri yığınaktan sonra 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya benzer bir anlaşma yapmak istemiyor. Bu noktada da anlaşmadan kendi isteğiyle çekildiği için ayrı bir çelişki yaşıyor. İran ise bunu gerekçe göstererek 2025 yılındaki savaştan daha farklı bir savaş olur diyor. Trump bu noktada askeri seçeneği ileri sürecekse riskli bir süreci de göze alması gerekiyor.”

ABD’nin İran’ı vurması durumunda ortaya çıkacak tablonun belirsizliğinden çekindiğini de ifade eden arif Keskin, “İran’ı vurdukları andan itibaren savaşın uzama riski var. Bunun yanında savaşa rağmen İran rejimi değişmezse ABD’nin ve Trump’ın yaşayacağı prestij kaybı söz konusu. Bu kadar askeri yığınağa rağmen bir başarı elde edilemezse bunun da bedeli olacak. 2015 yılındakine bezer bir nükleer anlaşma da ABD açısından sorun. Askeri müdahalede rejim değişmezse rejimin güçlenmesi ABD’ye büyük prestij kaybettirecektir. ABD Başkanı Trump’ın tüm bunların onunda uzun vadede işi kolay olmayacaktır” ifadelerini kullandı.